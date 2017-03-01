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Девушки в строю

7 марта 2017, 10:08 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 237

МГУ им. адм. Г.И.Невельского о практике обучения женщин по мужским специальностям

Впервые девушки на судоводительский факультет Морского государственного университета им. адм. Г.И.Невельского были зачислены летом 2002 года. Тогда, чтобы принять девушек на плавательные специальности, ректору университета В.И.Седых пришлось обращаться к министру транспорта РФ С.О.Франку. Разрешение на прием было получено – в порядке исключения. Но, вспоминают в МГУ, как показали дальнейшие события, процесс оказался необратимым.

В 2008 году курсант ЭМФ Елизавета Степанова через начальника управления военного образования ВМФ РФ добилась разрешения обучаться на факультете военного обучения (ФВО). Это единственная девушка-курсант, которая прошла обучение на ФВО, а после окончания университета ей наряду со званием инженера было присвоено звание лейтенант запаса. Сейчас она – командир роты в Сахалинском филиале МГУ им. адм. Г.И.Невельского.

В 2014 году две девушки были приняты на специальность эксплуатация судовых энергетических установок (правда, через два года они перевелись на студенческие специальности) и на специальность эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики была принята девушка из Вьетнама. В 2016 году на те же специальности вновь были приняты девушки – две на СМФ и одна, также из Вьетнама – на ЭМФ.

В сентябре 2016 года в университете на плавательных специальностях обучалось уже 79 девушек, в основном по специальностям судовождение и техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.

«Несмотря на то, что девушки-курсанты «слабый пол», они несут нагрузку курсанта в полном объеме: стоят в строю, несут службу, участвуют во всех мероприятиях, на хозяйственных работах, занимаются строевой подготовкой и т.д.», – отмечают в Университете.

«Но определенные проблемы с появлением девушек-курсантов в университете появились. Это, прежде всего их размещение, т.к. отдельного помещения для девушек нет. Также возникли проблемы с обеспечением курсантской формой одежды – трудно подобрать маленькие размеры одежды и обуви, а также сложности добавила психология взаимоотношений курсантов-девушек с командирами рот и товарищами, ведь девушки более «тонкие натуры»».

Из выпускниц МГУ после окончания судоводительского факультета на флоте работают помощниками капитана Наталья Белоконская (на парусном учебном судне «Мир»), Анна Цыпышева, на судах Совкомфлота – Екатерина Оненко, Мария Фарафонова, инженером необитаемого телеуправляемого подводного аппарата «Пантера Плюс» Маргарита Журба, стали преподавателями на судоводительском факультете Дарья Ищенко, Ольга Лесогор.

«Поздравляем наших дорогих девушек-курсантов с праздником весны – 8 марта! Желаем всем им состояться в своей профессии, ведь девчата зарекомендовали себя на флоте как ответственные, исполнительные и профессиональные моряки!», – поздравляют в МГУ своих курсантов.

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