Возгорание в Восточном
7 марта 2017, 10:01 / SeaNews / Рейтинг: 156
На списанном судне, разделывающемся на металлолом
По данным ГМСКЦ, 6 марта в 12-45 в бухте Козьмино, в порту Восточный, озеро Второе, на слипе №2 на теплоходе «Иван Ползунов» произошло возгорание мусора и частично обшивки на площади 3-4 кв. м.
Судно списано и разделывается на металлолом. Экипажа нет, охраны нет, пострадавших нет, загрязнения окружающей обстановки нет.
В 13-15 пожар был потушен тремя пожарными расчетами МЧС. Возгорание произошло по вине рабочих по разделке судна.
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