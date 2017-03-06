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Происшествия возгорание

Возгорание в Восточном

7 марта 2017, 10:01 / SeaNews / Рейтинг: 156

На списанном судне, разделывающемся на металлолом

По данным ГМСКЦ, 6 марта в 12-45 в бухте Козьмино, в порту Восточный, озеро Второе, на слипе №2 на теплоходе «Иван Ползунов» произошло возгорание мусора и частично обшивки на площади 3-4 кв. м.

Судно списано и разделывается на металлолом. Экипажа нет, охраны нет, пострадавших нет, загрязнения окружающей обстановки нет.

В 13-15 пожар был потушен тремя пожарными расчетами МЧС. Возгорание произошло по вине рабочих по разделке судна.

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