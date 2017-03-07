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Памяти Владимира Викторовича Шутенко

6 марта 2017, 17:22 / SeaNews / Рейтинг: 502

Некролог

Вечером 1 марта 2017 года в Санкт-Петербурге на 69 году жизни скончался преподаватель Государственного университета морского и речного флота им. С.О.Макарова, профессор Владимир Викторович Шутенко.

Владимир Викторович Шутенко, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры Коммерческой эксплуатации водного транспорта, отдавший 44 года преподавательской и научной работе, был не только профессионалом с большой буквы, но и человеком, которого уважали все. 

Владимир Викторович родился в Ленинграде. В 1972 году окончил Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности инженер-судоводитель.

С 1973 года – сотрудник Научно-исследовательского отдела ЛВИМУ, с 1976 года – на преподавательской работе. Занимал должности начальника факультета Управления морским транспортом, начальника кафедры Коммерческого менеджмента и права. Член Ученых советов Института международного транспортного менеджмента и Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова.
Имеет благодарность Министерства транспорта Российской Федерации.

Владимир Викторович являлся одним из компетентных специалистов в области коммерческой работы морского флота. Неоднократно привлекался в качестве консультанта и независимого эксперта в решении споров по морским перевозкам.

Успешно руководил работой аспирантов и соискателей. Автор многочисленных известных учебников «Коммерческая работа на морском транспорте», «Морское страхование», «Агентирование судов», «Фрахтование тоннажа» и др. Пользовался наивысочайшим авторитетом среди коллег, курсантов и многочисленных выпускников.

Владимир Викторович Шутенко похоронен на Южном кладбище 5 марта.

Мы выражаем соболезнования семье Владимира Викторовича, его коллегам, выпускникам и всем, кто его знал.

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