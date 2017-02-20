Томатный блок-трейн

Из Китая в Саратовскую область

ТрансКонтейнер совместно с партнерами из Казахстана и Китая запустил контейнерный поезд из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в Россию, транзитом по территории Казахстана через погранпереходы Алтынколь/Достык.

В ходе тестовой отправки была выполнена перевозка 82 двадцатифутовых контейнеров собственности ПАО «ТрансКонтейнер» с томатной пастой. Как пояснили SeaNews в компании, томатная паста, расфасованная в бочках, была в универсальных контейнерах (не рефрижераторных). Она будет распространяться внутри региона уже более мелкими партиями. Груз и в дальнейшем будет именно томатная паста, сборные поезда не планируются.

Операторами нового поезда являются ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис». Первый состав отправился со станции Куйтунь (КНР) 27 февраля, 2 марта он прибыл на станцию Хоргос / Алтынколь для перегруза и дальнейшей отправки транзитом через территорию Казахстана на станцию Семиглавый мар / Озинки в Россию, на станцию Анисовка (пос. Энгельс, Саратовская область) состав прибыл 5 марта. Время в пути следования с учетом перегруза и таможенного оформления на погранпереходе составило 6 суток при общей протяженности маршрута 3 783 км.

Отвечая на вопрос о планируемой частоте сервиса и сроках новых отправок, в ТрансКонтейнере отметили, что по следующим поездам будет приниматься решение позже – «Потенциал большой, но срок пока не определили».