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Морской порт Санкт-Петербург Подвижной состав Железная дорога Проектные грузы

Скоростной поезд для Узбекистана в Морском порту

6 марта 2017, 16:38 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 403

Третий, и планируется четвертый

В конце феврале этого года «Морской порт Санкт-Петербург» выгрузил два локомотива и 11 пассажирских вагонов испанского скоростного поезда Talgo для Узбекистана.

Груз прибыл на борту парома «Finnsea». Доставка осуществлялась из Бильбао с трансшипментом через Антверпен.

Как рассказали SeaNews в «Морском порту», общий вес партии составил более 300 тонн. В перегрузке были задействованы портальные краны и ричстакеры. Поезд поставили на рельсы, подготовили к транспортировке, после чего локомотив РЖД вывез его из порта.

По информации РЖД, специальный состав с поездом отправился со станции Новый Порт Октябрьской железной дороги вечером 28 февраля и прибыл на станцию Уртааул Узбекской железной дороги утром 5 марта. Время в пути составило 6 суток.

Для реализации проекта ВНИИЖТ разработал индивидуальную техническую инструкцию о порядке транспортировки поезда. Поезд перевозился так называемой сплоткой подвижного состава, включавшей, помимо самого Talgo (11 пассажирских вагонов и 2 локомотивов в голове и хвосте), дополнительно еще один тепловоз, 10 единиц моторвагонного подвижного состава и 4 пассажирских вагона. При весе высокоскоростного поезда 306 тонн и длине 183 метра общий вес сборного поезда составил 1100 тонн, а протяженность превысила 700 метров.

«Это уже третий испанский поезд для Узбекистана, перегруженный через наш порт. Первые два поезда перегружали в 2011 году, – напомнили в «Морском порту» – Обработка проектных грузов является одним из приоритетных направлений работы Морского порта Санкт-Петербург». В РЖД сообщают, что в начале апреля 2017 года ожидается отправка еще одного поезда Talgo 250 по тому же маршруту.

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