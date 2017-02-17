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Безработные контейнеровозы

Безработные контейнеровозы

6 марта 2017, 16:20 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 471

Простаивает 7,1% глобального контейнерного флота

По состоянию на 20 февраля флот безработных контейнеровозов вырос как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости.
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