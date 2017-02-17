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IT Maersk документооборот IBM

Maersk и IBM разработают блокчейн-решение для контейнерной отрасли

6 марта 2017, 15:09 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 92

Запуск системы планируется в этом году

Maersk и IBM объявили о совместном проекте по созданию цифрового решения для глобальной торговли. По информации Maersk, идея заключается в том, чтобы, используя блокчейн-технологию, упростить процесс документооборота при контейнерных перевозках, переместив его в интернет.

Ожидается, что блокчейн-решение для транспортного бизнеса будет запущено в этом году. Оно будет функционировать на базе открытой платформы Linux Foundation Hyperledger Fabric. Планируется, что оно будет доступно широкому кругу участников и сторон процесса морских перевозок.

Решение призвано обеспечить обмен информацией и документами между всеми участниками процесса в режиме реального времени от начального и до конечного этапа цепочки поставки, тем самым повысив прозрачность и сократив временные и материальные потери, а также снизив риск ошибок и мошенничества.

Так, отмечают в IBM, грузовладельцам новое решение позволит сократить расходы на обеспечение документооборота и устранить задержки, связанные со сбоями в бумажном документообороте. Она также получат возможность продвижения контейнера по всем этапам цепочки доставки.

Таможенные органы, в свою очередь, получат возможность видеть груз в режиме реального времени и будут иметь более качественную информацию для оценки рисков и принятия решения о дополнительном контроле. 
Каждый участник цепочки поставки будет видеть движение груза на каждом этапе и понимать, где в данный конкретный момент находится контейнер. Участники процесса смогут также видеть статус таможенных документов, коносаменты и иные данные.

Обмен детальной информацией о действиях с контейнером и документами будет осуществляться в режиме реального времени. При этом ни один участник процесса не сможет вносить изменения, удалять или дополнять любые записи без согласия остальных задействованных сторон.

В целях оценки потенциала блокчейн-решения была выполнена пилотная отправка товаров Schneider Electric на судне Maersk Line из Роттердама в Ньюарк, в этом проекте принимали участие Таможенная служба Нидерландов, дирекция по науке и технологии Департамента внутренней безопасности США и Таможенная и пограничная служба США.

В 2014 году команда IT-специалистов Maersk в рамках предварительной проработки проекта изучила, как выстраивается документооборот при отправке авокадо и роз из Кении в Нидерланды. Как выяснилось, при доставке одной партии выполняется более 200 административных действий и транзакций, в которых задействовано более 30 человек. Оценка решения проводилась также на материале доставки в Роттердам мандаринов из Калифорнии и ананасов из Колумбии.

Как отмечают в IBM, расходы, связанные с обработкой и администрированием документооборота составляют, по оценке, до одной пятой всех затрат на физическую транспортировку. Партнеры по проекту рассчитывают, что массовое внедрение блокчейн-решения позволит сократить расходы в масштабах отрасли на миллиарды долларов.

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