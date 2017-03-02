Продано по суду

Последнее судно Hanjin Shipping было продано 1 марта согласно решению Верховного суда Сингапура, сообщает Seatrade Maritime News. Речь идет о контейнеровозе «Hanjin Rome» 1998 года постройки типа Panamax. Таким образом, по информации Splash 24/7, все активы разорившейся компании проданы.

«Hanjin Rome» был арестован 30 августа 2016 года, за день до того, как южнокорейская линия подала заявление о признании банкротом, в октябре судно встало в Сингапуре под выгрузку.

Тем временем местные СМИ сообщили, что Hanjin закрыл один из двух своих сингапурских офисов, второй офис закрыт частично.