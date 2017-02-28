Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2017
6 марта 2017, 13:37 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 105
На 10 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по данным на начало недели, стоимость IFO 380 снизилась на 2,3% и составила $299, IFO 180 подешевело на 2,2% до $317, MGO – на 3,1%, до $462. В Стамбуле IFO 380 предлагали по $330 – минус 2,1% к уровню 9 недели.
Цены на бункерное топливо пошли вниз
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