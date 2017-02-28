Назначение в Росморпорте

Назначен директор Дальневосточного бассейнового филиала

По информации Росморпорта, приказом ФГУП «Росморпорт» от 03.03.2017 № 148/к на должность директора Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» с 4 марта 2017 года переведена Нина Осипова. До этого она занимала должность заместителя директора Дальневосточного бассейнового филиала Росморпорт и одновременно исполняла обязанности директора филиала.

Н.Осипова окончила Дальневосточный технологический институт рыбной промышленности и хозяйства, с июля 2009 по ноябрь 2015 года возглавляла финансово-экономическую службу Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт» (с июля 2014 года – Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»), с декабря 2015 по февраль 2017 года занимала должность заместителя директора Дальневосточного бассейнового филиала.