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Контейнерные перевозки фрахтовые ставки

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2017

6 марта 2017, 11:29 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 134

На трейде Азия – Европа ставки пошли вниз

На 9 неделе рост спотовых ставок на трейде Азия – Европа сменился падением. Ставки на американском направлении продолжили падение.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр упали по сравнению с 8 неделей на 4,9%, на порты Средиземноморья – на 3,2%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 9,3%, на порты восточного побережья – на 3,3%.
Ставки из Китая на Персидский залив на 9 неделе уменьшились на 4,6%, на порты Австралии и Новой Зеландии –на 8%. На южноамериканском направлении спотовые ставки после роста на 8 неделе на прошлой также опустились – на 8%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии выросли 3,4%, на восточные – на 2,4%. Спотовые ставки на Сингапур выросли на 2,8%. В то же время ставки на Южную Корею сокератились на 1,1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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