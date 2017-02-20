Один цент за акцию Hanjin

Все активы проданы

7 марта Hanjin будет исключена из котировального списка, сообщает Splash 24/7. В феврале компания объявила себя банкротом, и на сегодня все ее активы проданы.

За час до закрытия биржевых торгов цена на акции Hanjin упали на 68% до 1 цента за акцию (12 южнокорейских вон).

Ценные бумаги Hanjin были включены в биржевой список в 2009 году и в январе 2011 года, пиковая стоимость одной акции достигала 41700 южнокорейский вон (35 американских долларов).