Кто возит иранскую нефть

И куда

После снятия санкций с Ирана в начале прошлого года объем поставок иранской нефти морским путем существенно увеличился. По данным VesselsValue, если в 2014 году было выполнено 242 рейса, а в 2015 году – 277, то в 2016 году было отправлено 536 партии.

Основным направлением иранского нефтеэкспорта в 2016 году, как и в последние пять лет, оставался Китай – туда было выполнено 105 рейсов. На втором месте Индия (85 рейсов), на третьем – ОАЭ (58).

В то же время, после отмены санкций к получателям иранской нефти присоединились в числе прочих Франция – туда была отправлена 21 партия, Италия (15 партий), Греция (14 партий) и Испания (13 партий).

Традиционно основным перевозчиком иранской нефти выступает национальный перевозчик NITC. Помимо него, в 2015 году иранский экспорт обеспечивали также такие компании как COSCO, Idemitsu, Irano Hind, JX Ocean и K Line.

В 2016 году картина существенно изменилась, и к судоходным компаниям, занимающимся перевозками сырой нефти из Ирана, присоединились, в частности, греческие и бельгийские судовладельцы.