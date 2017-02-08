Освобождены моряки с BBC Caribbean

Был уплачен выкуп, сумма не разглашается

Освобождены моряки, похищенные с судна «BBC Caribbean». Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Нигерии, в субботу они покинули Нигерию и отправились домой.

«Состояние всех российских моряков на момент отбытия было удовлетворительным. Они покинули территорию Нигерии, находясь в добром здравии», – цитирует агентство пресс-атташе посольства.

Напомним, 8 членов экипажа – семеро россиян и один гражданин Украины – были похищены с судна «BBC Caribbean» Briese Schiffahrts 5 февраля. Инцидент произошел в 120 морских милях от острова Бонни-Айленд в Гвинейском заливе, когда судно шло в балласте из порта Дуала, Камерун, в порт Тема, Гана.