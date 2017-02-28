Железнодорожные стандарты

Программа-минимум выполнена

2 марта в Москве прошло заседание Технического комитета по стандартизации № 45 «Железнодорожный транспорт» (ТК 45). В рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве Техническими комитетами по стандартизации «Железнодорожный транспорт», «Строительство» и «Электроэнергетика».

В подписании документов принимали участие председатель ТК 45 – старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович, председатель ТК 465 «Строительство» – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров, Председатель ТК 16 «Электроэнергетика» – председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, начальник курирующего подразделения Росстандарта Кирилл Тюленев.

Как пояснил SeaNews Кирилл Тюленев, центральным направлением работы является переход к новым требованиям по эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в условиях Единого экономического пространства (ЕЭП).

В ходе заседания председатель ТК 45 – старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович рассказал об итогах работы комитета в 2016 году и планах на 2017 год. Он сообщил, что в 2016 году в целом была завершена разработка минимально необходимого количества стандартов для обеспечения требований двух технических регламентов Таможенного союза – «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011). Всего, по данным экспертов ТК 45, требуется 304 межгосударственных стандарта. На данный момент 284 документа утверждены или находятся на утверждении, 17 документов находятся на разных стадиях доработки. Остается подготовить несколько документов для промышленного подвижного состава, подлежащего сертификации в соответствии с требованиями технического регламента.

Говоря о задачах на 2017 год, В.Гапанович отметил, что в настоящее время мотиватором развития железнодорожного транспорта в значительной степени является Комплексная программа инновационного развития РЖД на период до 2020 года. Программой определены 13 научно-технических приоритетов развития, включая новые направления, такие как системы управления с использованием искусственного интеллекта, высокоскоростной железнодорожный транспорт, развитие систем управления качеством, импортозамещение. Реализация этих приоритетов требует разработки нормативной базы.

Говоря о международном аспекте работы комитета, В.Гапанович напомнил, что ТК 45 представляет Российскую Федерацию в международном ИСО/ТК 269 «Железные дороги». В 2016 году ИСО/ТК 269 «Железные дороги» опубликовал первую редакцию международного стандарта. Требования его применимы для всей цепи поставок железнодорожной продукции, необходимой для проектирования, разработки, производства и обслуживания (за исключением обслуживания и операций, связанных непосредственно с технологиями перевозок). Стандарт IRIS должен на общемировом уровне способствовать обеспечению высокого качества поставок в железнодорожной отрасли путем создания глобальной системы оценки компаний, осуществляющих поставки для нужд железнодорожных предприятий.

В этом году эксперты ТК 45 принимают участие в формировании последующих редакций стандарта ИСО «Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ИСО 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли», предусматривается также участие экспертов ТК 45 в ряде разработок других стандартов ИСО.

Продолжается также сотрудничество с Европейским железнодорожным агентством и ОСЖД по внедрению национальных нормативов в Европейское железнодорожное законодательство (TSI) – по совам В.Гапановича, более 100 технических норм на основе российских ГОСТов внедрены для железнодорожных систем 1520 мм.