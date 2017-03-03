6 марта в истории транспортной отрасли

События и факты

1945 год. Во время эвакуации гитлеровцев из Восточной Пруссии судно "Hansa" подорвалось на мине и затонула на 20-метровой глубине в 9 милях от берега.

В декабре 1922 года в Гамбурге было заложено судно для трансатлантических рейсов из Германии в Америку, получившее название Albert Ballin в честь крупнейшего судовладельца компании «Гамбург-Америкалайн». В 1935 году "Albert Ballin" был переименован в Hansa. В годы второй мировой войны Hansa вошла в состав военно-морского флота Германии и перевозила военные грузы и войска.

В соответствии с решениями Потсдамской конференции руководителей трех союзных держав (СССР, США и Великобритании) военно-морской флот и торговый флоты Германии были разделены поровну между странами-победителями в счет репараций. В число судов, предназначенных для передачи СССР, попала и "Hansa".

В декабре 1949 года судно было поднято и после ремонта и модернизации в Голландии, ГДР и Севастополе под названием «Советский Союз» вступило в состав морского флота СССР. В марте 1957 года «Советский Союз» прибыл во Владивосток и стал работать на Камчатской экспрессной линии. За период с 1957 по 1980 годы лайнер перевез почти 60 000 пассажиров. В 1980 году «Советский Союз» был списан и продан на металлолом в Японию под названием «Тобольск».

1973 год. На французский автомобильный рынок впервые поступил советский автомобиль «Жигули».

1987 год. Недалеко от порта Зеебрюгге затонул английский 8000-тонный паром «Геральд оф Фри Энтерпрайз», погибли 134 человека.

Пассажирский паром ”Геральд оф Фри Энтерпрайз”, на борту которого были 459 пассажиров , 80 членов экипажа, 81 автомобиль, 3 автобуса и 47 грузовиков, вышел из бельгийского порта Зебрюгге. Паром был загружен лишь наполовину. Спустя 24 минуты после выхода за брекватер, паром опрокинулся на внешнем рейде. Часть пассажиров сумела разместиться на выступающей из воды корме. Из ледяных объятий Северного моря удалось спасти 342 человек. Число погибших было бы значительно больше, если не слаженная работа бельгийских спасателей.