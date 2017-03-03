Финские контейнеры
3 марта 2017, 16:39 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 612
По итогам 12 месяцев 2016 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% и составил 1,51 млн TEU. По данным Ассоциации финских портов, ХаминаКотка остается лидером по объему переваленных контейнеров — за 2016 год порт обработал 627,8 тыс.
Итоги 2016 года по всем портам Финляндии
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