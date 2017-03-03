Финские контейнеры

Итоги 2016 года по всем портам Финляндии

По итогам 12 месяцев 2016 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% и составил 1,51 млн TEU. По данным Ассоциации финских портов, ХаминаКотка остается лидером по объему переваленных контейнеров — за 2016 год порт обработал 627,8 тыс.