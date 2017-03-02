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Чермет на экспорт

3 марта 2017, 15:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 54

При росте объемов стоимость экспорта сократилась

По данным ФТС, по итогам 2016 года объем экспорта черных металлов по сравнению с 2015 годом вырос на 2,8% и составил 43,4 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт уменьшился на 7,2% – до 14,1 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 15,2 млн тонн — на 3,6% больше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт сократился на 3,6% — до порядка 4,5 млрд долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-декабре 2016 года на 12% больше, их объем составил 8,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката снизился на 0,3% до 3,3 млрд долларов.

Объем экспорта чугуна за отчетный год снизился по сравнению с 2015 годом на 3,8% и достиг 5,1 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна уменьшились на 15,2% — до 1,2 млрд долларов.

Ферросплавов за 12 месяцев было вывезено 762,8 тыс. тонн (+1,4% к уровню 2015 года) на сумму 1,2 млрд долларов (-4,7%).

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