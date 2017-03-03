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Контейнерооборот Прибалтика

Контейнерооборот Прибалтики

3 марта 2017, 13:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 132

Рост к прошлому году, снижение к предыдущему месяцу

В январе 2017 года контейнерооборот четырех крупнейших портов Прибалтики составил 88,2 тыс.
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