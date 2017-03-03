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Финансовые показатели 2016 Zim

Финансы 2016 Zim

3 марта 2017, 12:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 123

Убыток по году, прибыль за четвертый квартал

Zim опубликовал основные финансовые показатели за четвертый квартал 2016 года и подвел итоги года. Объем перевозок увеличился на 3,9% в 4 квартале до 613 тыс. TEU и в целом на 5,2% по итогам года до 2,4 млн TEU.
Средняя фрахтовая ставка за перевозку одного TEU в 2016 году составила 902 доллара, что на 19,9% ниже в сравнении с 2015 годом. На фоне снижения фрахтовых ставок выручка в 2016 году сократилась на 15,1% до 2,5 млрд млн долларов против 2,99 млрд долларов в 2015 году.

Средняя фрахтовая ставка за перевозку одного TEU в 4 квартале 2016 года увеличилась на 3,2% по сравнению с 3 кварталом того же года. Выручка за 4 квартал выросла на 1,5% до 653,5 млн долларов против 643,9 млн долларов в 3 квартале.

Показатель EBITDA в 4 квартале 2016 года увеличился в 3 раза до 52,8 млн долларов против 17,7 млн долларов в 3 квартале. Чистая прибыль составила 4,6 млн долларов против чистого убытка 37,6 млн долларов в 3 квартале. Скорректированная операционная прибыль составила 17,1 млн долларов в сравнении с операционным убытком в 14, 4 млн долларов в 3 квартале.

По итогам всего 2016 года показатель EBITDA снизился в 4 раза в сравнении с 2015 годом: 49,9 млн долларов против 204,4 млн долларов соответственно. Чистый убыток составил 163,5 млн долларов против чистой прибыли 6,5 млн долларов в 2015 году. Скорректированный операционный убыток составил 54,3 млн долларов, против скорректированной операционной прибыли 117,7 млн долларов в 2015 году.

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