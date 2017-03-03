Гданьские TEU

Рост в январе почти на треть

В январе этого года порт Гданьск перевалил 111,2 тыс. TEU. Это на 29,3% больше, чем было обработано в январе прошлого года.

По сравнению с уровнем декабря 2016 года контейнерооборот вырос на 2,5%.