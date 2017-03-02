Росморпорт о проекте приказа ФАС по портовым сборам

Увеличение ставок портовых сборов для контейнеровозов в опубликованном проекте приказа является позицией ФАС – Росморпорт

Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга получила ответ ФГУП «Росморпорт» на свое письмо по поводу проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации».

В письме за подписью исполнительного директора ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаврищева отмечается, что в опубликованном ранее проекте приказа увеличение ставок для накатных и наплавных судов на 81-109% в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга является технической ошибкой, в настоящее время на сайте www.regulation.gov.ru размещен актуальный вариант проекта приказа с корректными ставками.

«Прошу повторно рассмотреть исправленный вариант проекта приказа и представить свое заключение».

«Касательно специализированных судов, работающих на линиях, обеспечивающих непрерывную доставку грузов в порты Российской Федерации по расписанию, в соответствии с приказом ФАС России применяется коэффициент 0,8 к ставкам корабельного, ледокольного, лоцманского и навигационного сборов».

«Увеличение ставок портовых сборов для контейнеровозов в опубликованном проекте приказа является позицией ФАС России», – говорится в письме.

С полным текстом ответа ФГУП «Росморпорт» можно ознакомиться в файле ниже.