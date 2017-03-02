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Росморпорт портовые сборы ФАС Агент приказ Проект

Росморпорт о проекте приказа ФАС по портовым сборам

3 марта 2017, 10:31 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 186

Увеличение ставок портовых сборов для контейнеровозов в опубликованном проекте приказа является позицией ФАС – Росморпорт

Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга получила ответ ФГУП «Росморпорт» на свое письмо по поводу проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации».

В письме за подписью исполнительного директора ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаврищева отмечается, что в опубликованном ранее проекте приказа увеличение ставок для накатных и наплавных судов на 81-109% в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга является технической ошибкой, в настоящее время на сайте www.regulation.gov.ru размещен актуальный вариант проекта приказа с корректными ставками.

«Прошу повторно рассмотреть исправленный вариант проекта приказа и представить свое заключение».

«Касательно специализированных судов, работающих на линиях, обеспечивающих непрерывную доставку грузов в порты Российской Федерации по расписанию, в соответствии с приказом ФАС России применяется коэффициент 0,8 к ставкам корабельного, ледокольного, лоцманского и навигационного сборов».

«Увеличение ставок портовых сборов для контейнеровозов в опубликованном проекте приказа является позицией ФАС России», – говорится в письме.

С полным текстом ответа ФГУП «Росморпорт» можно ознакомиться в файле ниже.

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Файлы к статье:

Комментарии

    Техническая ошибка, говорите?
    Владимир Юрьевич Коростелев, 03.03.2017 11:10:45
    Люди, живущие в России, поборам со стороны государства не удивляются. При этом конечно же бывают "технические ошибки", но по странной закономерности происходят они всегда в пользу чиновников.
    Ведь серьезный документ представляет Минтранс на Коллегию ФАС, публикует его на сайте ОРВ и эти цифры почти утверждаются со сроком начала действия 1 марта 2017 года, но в последний момент "техническая ошибка" обнаруживается лишь благодаря письму Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга в адрес Руководителя ФАС России.
    Вы в такую "ошибку" верите?
    Наивный иностранец, приехавший для работы в Россию первый раз в жизни, еще может поверить в такое объяснение.
    Российские же граждане улыбаются и ничего не комментируют.

 

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