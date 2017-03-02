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Финансы Финансовые показатели Panalpina

Финансы 2016 года Panalpina

3 марта 2017, 09:58 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 160

Снижение по всем показателям

Panalpina опубликовала финансовые показатели за 2016 год. Выручка по группе снизилась на 11,2% и составила 5,2 млрд швейцарских франков (5,1 млрд долларов). Валовая прибыль сократилась на 3,3% до 1,4 млрд франков (1,39 млрд долларов). Показатель EBITDA упал на 21,7% до 131,7 млн франков (130 млн долларов).

Операционная прибыль сократилась на 43% до 82 млн франков (81 млн долларов). Консолидированная прибыль составила 52,3 млн франков (51,7 млн долларов) – на 41% меньше, чем в 2015 году.

В сегменте Ocean Freight объем снизился на 6,6%, при этом рынок, по оценкам, сократился на 1%. Валовая прибыль перевозки одного TEU снизилась на 1,1% до 298 франков (295 долларов), в результате валовая прибыль по сегменту составила 443,8 млн франков (439 млн долларов) против 480,4 млн франков (475 долларов) по итогам 2015 года. Операционная прибыль составила 10,9 млн франков (10,7 млн долларов) против 26,6 млн франков (26,3 млн долларов) в 2015 году.

В сегменте Air Freight объем перевозок вырос на 10% на фоне снижения рынка на 1-2%. Валовая прибыль от перевозки одной тонны груза сократилась на 7,5% до 646 франков (639 долларов), в результате суммарная валовая прибыль по сегменту составила 595,2 млн франков (589 долларов) против 584,1 млн франков (578 млн долларов). Операционная прибыль составила 93,5 млн франков (92,5 млн долларов) против 88,5 млн франков (87,5 млн долларов) годом ранее.

В сегменте Logistics валовая прибыль снизилась на 5,8% до 385,7 млн франков (381,6 млн долларов). Операционная прибыль увеличилась до 5,6 млн франков (5,5 млн долларов) против 2,1 млн франков (2 млн долларов) в 2015 году.

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