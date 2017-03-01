Пробоина на судне с зерном

Планируется водолазный осмотр

По данным ГМСКЦ, 3 марта в 1-23 03.03.2016 от капитана теплохода «Capricorn», флаг Коморские острова, судовладелец Sea Briz Shipping LTD, поступило сообщение о том, что на борту судна в районе балластного танка №8 имеется пробоина, поступает вода, необходима помощь в устранении водотечности.

Судно следует из порта Кавказ в Тартус (Сирия), экипаж 11 человек, граждане Украины, груз ячмень 2843 тонн.

Аварийное судно стало на якорь в точке А-10 якорной стоянки 471 порта Керчь. Экипаж справляется с поступлением воды собственными водоотливными средствами. Спасательное судно «Спасатель Демидов» Азово-Черноморского филиала ФБУ «МСС Росморречфлота» находится рядом с аварийным судном.

С прибытием водолазов на борт спасателя будет проведен водолазный осмотр подводной части аварийного судна на предмет выявления повреждений и проведения ремонтных работ. Погода в районе: ветер северный 1-2 м/сек, волнения нет.