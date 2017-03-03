Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
3 марта 2017
15:07Чермет на экспорт
2 марта 2017
09:52Экспорт минеральных удобрений
1 марта 2017
10:47Цветмет на экспорт
28 февраля 2017
15:47Экспорт лесопродукции в 2016 году
15 февраля 2017
09:2915 февраля в истории транспортной отрасли
27 января 2017
09:56Чермет на экспорт
25 января 2017
10:05Подакцизные грузы
24 января 2017
14:01Цветмет на экспорт
11:03Азово-Черноморский экспорт зернаSeaNews Club material
20 января 2017
17:25Экспорт удобрений в деньгах ниже уровня 2015 года
Экспорт Уголь Статистика таможни

Экспорт угля и кокса

2 марта 2017, 17:30 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 314

Итоги 2016 года

По итогам 2016 года российский экспорт каменного угля вырос на 8,8% по сравнению итоговым показателем 2015 года. Его объем в физическом выражении составил чуть более 166,1 млн тонн. По данным ФТС, за отчетный год угля вывезли на сумму 8,9 млрд долларов – на 6% меньше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 12 месяцев 2016 года сократился на 7,7% до 2,3 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, упал на 26,7% до 262,1 млн долларов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
3 марта 2017
15:07Чермет на экспорт
13:07Контейнерооборот ПрибалтикиSeaNews Club material
12:14Финансы 2016 Zim
11:07Гданьские TEU
09:58Финансы 2016 года Panalpina
2 марта 2017
17:30Экспорт угля и кокса
11:34В ожидании отмены ледовых ограниченийSeaNews Club material
10:53Финансы Finnlines
10:02Контейнерооборот лидеров
09:52Экспорт минеральных удобрений
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное