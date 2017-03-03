Экспорт угля и кокса

Итоги 2016 года

По итогам 2016 года российский экспорт каменного угля вырос на 8,8% по сравнению итоговым показателем 2015 года. Его объем в физическом выражении составил чуть более 166,1 млн тонн. По данным ФТС, за отчетный год угля вывезли на сумму 8,9 млрд долларов – на 6% меньше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 12 месяцев 2016 года сократился на 7,7% до 2,3 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, упал на 26,7% до 262,1 млн долларов.