В этом году – без легионеров

Очередной, 6-й по счету турнир по мини-футболу St-Petersburg Freight Cup 2017 намечен на апрель-май-июнь 2017 года.

Как сообщили SeaNews в оргкомитете турнира, формат соревнований остается прежним. Единственное – но важное изменение: полный запрет на включение в состав команд легионеров.

«То есть, будет игра только своими сотрудниками. По сути, это именно то, чего ради турнир и задумывался, – пояснил Александр Бовбель, один из инициаторов турнира, все эти годы выступавший за команду «Райнотранс». – Те компании, которые не набирают состав, могут объединиться с такими же коллегами для выступления объединенной командой».

По информации оргкомитета, предварительно участие в турнире подтвердили команды: