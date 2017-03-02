Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
St-Petersburg Freight Cup Футбол

St-Petersburg Freight Cup 2017

2 марта 2017, 16:37 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 315

В этом году – без легионеров

Очередной, 6-й по счету турнир по мини-футболу St-Petersburg Freight Cup 2017 намечен на апрель-май-июнь 2017 года.

Как сообщили SeaNews в оргкомитете турнира, формат соревнований остается прежним. Единственное – но важное изменение: полный запрет на включение в состав команд легионеров.

«То есть, будет игра только своими сотрудниками. По сути, это именно то, чего ради турнир и задумывался, – пояснил Александр Бовбель, один из инициаторов турнира, все эти годы выступавший за команду «Райнотранс». – Те компании, которые не набирают состав, могут объединиться с такими же коллегами для выступления объединенной командой».

По информации оргкомитета, предварительно участие в турнире подтвердили команды:

  • APL + Внештранс
  • OOCL + Транслогистик
  • Балтика-Транс
  • FMG + Ревада Логистик
  • Кейстоун
  • Форвард
  • IBS
  • Модуль

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
3 марта 2017
15:07Чермет на экспорт
13:07Контейнерооборот ПрибалтикиSeaNews Club material
12:14Финансы 2016 Zim
11:07Гданьские TEU
10:31Росморпорт о проекте приказа ФАС по портовым сборам
09:58Финансы 2016 года Panalpina
09:47Пробоина на судне с зерном
2 марта 2017
17:30Экспорт угля и кокса
16:37St-Petersburg Freight Cup 2017
15:4620 проектов претендуют на господдержку
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное