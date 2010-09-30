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Господдержка Проект

20 проектов претендуют на господдержку

2 марта 2017, 15:46 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 371

В области скоростного водного транспорта, автоматизации судов и подводной робототехники

Рабочая группа Маринет Национальной технологический инициативы на своем расширенном совещании, прошедшем 28 февраля в Нижнем Новгороде под председательством руководителя группы Сергея Генералова, одобрила 20 проектов в области скоростного водного транспорта, автоматизации судов и подводной робототехники, технологий освоения ресурсов Мирового океана, а также образования. В перспективе эти проекты могут получить государственную поддержку.

Как сообщили SeaNews в Агентстве стратегических иницитив, проекты скоростного водного транспорта – экранопланов, судов на подводных крыльях, скоростных судов на воздушной подушке – были представлены ЦКБ по СПК им. Р.Е Алекссева, RDC Aqualines и ЦНИИ «Курс» совместно с СК «Аэроход». Как отметил заместитель руководителя рабочей группы Маринет, представитель компании «Транзас» Александр Пинский, привлекательность таких проектов в том, что еще с советских времен в России сохранились уникальное производство и технологии мирового уровня, которые практически не имеют конкурентов за рубежом.

Рассматривались также проекты по созданию роботизированного комплекса антропоморфного типа (НПО «Андроидная техника»), который позволит заменить водолазов, по созданию платформы обучения для управления робототехническими средствами (ЦНИИ «Курс»), которая расширяет возможности и качество подготовки операторов подводной робототехники. «Эти проекты ориентированы на быстро растущий рынок обслуживания морской инфраструктуры и гидротехнических сооружений, который обусловлен расширением эксплуатации ресурсов океана», – сказал А.Пинский.

Кроме того, были представлены проекты «морского Uber’а» по организации морских перевозок и несколько проектов в области биоресурсов – от типового решения для информатизации рыболовства до технологий создания рыбоводческих комплексов замкнутого цикла.

Отдельно были рассмотрены образовательные проекты, направленные на привлечение и развитие талантов для перспективных сегментов морских высоких технологий – инженерные конкурсы по подводной робототехнике, проекты «Цифровой секстан» (ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова и СГУВТ) и «Геоателье» (ИТЦ «СКАНЭКС»), ориентированные на школьников.

Всего на заседании было представлено 24 проекта. Утвержденные рабочей группой 20 проектов будут направлены на дальнейшую экспертизу для получения финансовой поддержки со стороны государства. Как пояснили SeaNews в АСИ, дальнейшую экспертизу будут проводить Минпромторг, Минобрнауки, АСИ, РВК, эксперты Сколково, ВЭБ, экспертный совет НТИ, основными критериями при этом будут соответствие НТИ, реализуемость, отсутствие дублирования с другими госпрограммами в рамках экспертизы НТИ. По словам А.Пинского, возможные форматы государственной поддержки, в зависимости от типа проекта – субсидия, инвестиции, либо заемное финансирование.

Фото: Наталья Морозова, фотокорреспондент НГТУ им. Р.Е. Алексеева

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