Итоги 2016 Kuehne + Nagel

Доход вырос на 6%

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за 2016 год. Оборот группы сократился на 1,2% и составил 16,5 млрд швейцарских франков (16,4 млрд долларов). Валовая прибыль увеличилась на 4,8% до 6,6 млрд франков (6,5 млрд долларов), показатель EBITDA – на 6,6% до 1,1 млрд франков ( 1 млрд долларов). Операционная прибыль выросла на 8% и составила 918 млн франков (908 млн долларов).

В сегменте Seafreight объем перевозок вырос на 6,1% до 4 млн TEU. Несмотря на рост грузопотока, операционная прибыль снизилась на 3,1% по сравнению с прошлым годом.

В сегменте Airfreight объем перевозок в 2016 году вырос на 4,3%. Повышение рентабельности и операционной эффективности привели к дальнейшему росту доходности. Операционная прибыль увеличилась на 12,5%.

В сегменте Overland по итогам года оборот вырос на 11,9%. Валовая прибыль увеличилась на 7,3%.

В сегменте Contract Logistics оборот вырос на 5,7%, операционная прибыль – на 23,5%.

По итогам 2016 года чистая прибыль составила 720 млн франков (712 млн долларов), что на 6% больше по сравнению с 2015 годом.