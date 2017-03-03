Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
3 марта 2017
09:58Финансы 2016 года Panalpina
2 марта 2017
10:53Финансы Finnlines
21 февраля 2017
14:14Русская тройка рассчитывает на прибыль
16 февраля 2017
16:52HHLA увеличил перевалку на 1,5%
13:12Финансы ТрансКонтейнера
14 февраля 2017
17:07Hutchison Ports снизил выручку
10 февраля 2017
09:41Сколько заработал Роттердам
8 февраля 2017
17:12Итоговые показатели Maersk Line за 2016 год
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручку в четвертом квартале
23 января 2017
12:10Доллары, контейнеры и тонны FESCO
Финансы 2016 Kuehne+Nagel

Итоги 2016 Kuehne + Nagel

2 марта 2017, 15:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 215

Доход вырос  на 6%

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за 2016 год. Оборот группы сократился на 1,2% и составил 16,5 млрд швейцарских франков (16,4 млрд долларов).  Валовая прибыль увеличилась на 4,8% до 6,6 млрд франков (6,5 млрд долларов), показатель EBITDA – на 6,6% до 1,1 млрд франков ( 1 млрд долларов). Операционная прибыль выросла на 8% и составила 918 млн франков (908 млн долларов).

В сегменте Seafreight объем перевозок вырос на 6,1% до 4 млн TEU. Несмотря на рост грузопотока, операционная прибыль снизилась на 3,1% по сравнению с прошлым годом.

В сегменте Airfreight объем перевозок в 2016 году вырос на 4,3%. Повышение рентабельности и операционной эффективности привели к дальнейшему росту доходности. Операционная прибыль увеличилась на 12,5%.

В сегменте Overland по итогам года оборот вырос на 11,9%. Валовая прибыль увеличилась на 7,3%.

В сегменте Contract Logistics оборот вырос на 5,7%, операционная прибыль – на 23,5%.

По итогам 2016 года чистая прибыль составила 720 млн франков (712 млн долларов), что на 6% больше по сравнению с 2015 годом.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
3 марта 2017
15:07Чермет на экспорт
13:07Контейнерооборот ПрибалтикиSeaNews Club material
12:14Финансы 2016 Zim
11:07Гданьские TEU
10:31Росморпорт о проекте приказа ФАС по портовым сборам
09:58Финансы 2016 года Panalpina
09:47Пробоина на судне с зерном
2 марта 2017
17:30Экспорт угля и кокса
16:37St-Petersburg Freight Cup 2017
15:4620 проектов претендуют на господдержку
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное