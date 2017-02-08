Подан иск о признании ДВМП банкротом

Стороны надеются найти компромисс

27 февраля ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) банкротом. Исковое заявление рассматривает суд первой инстанции.

«Речь идет о 63 млн руб. — сумме, составляющей 20% долга и не выплаченной нам своевременно 31 мая 2016 года. В портфеле было 306 593 облигации номиналом 1 тыс. руб. каждая. Наши действия заключаются в том, чтобы не допустить финансовых потерь для клиента, в портфеле которого были эти бумаги. Сейчас мы в стадии взыскания задолженности через суд, при этом не отрицаем возможности договориться с должником о полном выполнении его обязательств», – прокомментировал ситуацию SeaNews генеральный директор ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Вадим Сосков.

В FESCO ищут решение, которое удовлетворит все стороны. «Компания находится в диалоге со своими кредиторами, – сообщили SeaNews в FESCO. – Ранее мы формулировали наше видение параметров сделки, также мы ищем альтернативные варианты. Наши действия направлены на защиту интересов своих акционеров».