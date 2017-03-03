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Дубль два

2 марта 2017, 14:12 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 351

Про повышение ставок портовых сборов – продолжение следует

Как стало известно SeaNews, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликована новая версия приложения к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации».

По предварительной оценке SeaNews, в новой версии существенно ниже, чем в предыдущей, ставки всех видов сборов, предлагаемые для накатных судов в Большом порту Санкт-Петербург и Усть-Луге, – как в загранплавании, так и в каботаже.

Кроме того, более низкие в сравнении с предыдущей версией ставки канального, маячного, навигационного сборов во второй версии приложения предлагаются для судов всех типов в каботаже в Порту Кавказ. Более низкие ставки маячного и навигационного сбора для каботажных судов всех типов в Новороссийске, а также более низкие ставки канального, маячного, навигационного, ледокольного сборов для судов всех типов в каботаже в Ростове-на-Дону.

В Калининграде, судя по всему, поменяли местами графы ставок для накатных судов и контейнеровозов (напомним, Калининград – единственный порт, где в проекте контейнеровозы выделяются как класс, в остальных портах предлагается рассчитывать ставки портовых сборов для них как для сухогрузов).

В Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга от комментариев отказались до получения официальной информации от государственных структур. Напомним, Ассоциация направила в адрес руководителя ФАС письмо с просьбой поручить дополнительно проработать предлагаемые тарифные решения с участием профессионального сообщества.

Публикуем обе версии приложения – смотрите, сравнивайте, считайте.

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