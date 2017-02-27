Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
27 февраля 2017
16:51Цены на балкеры растутSeaNews Club material
11:27Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2017
20 февраля 2017
13:16Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2017
16 февраля 2017
12:26Низкая активность в Азовском регионе, каспийский рынок на нулеSeaNews Club material
13 февраля 2017
13:28Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2017
9 февраля 2017
12:29Слабая торговая активность и скопление судовSeaNews Club material
09:31Maersk договорился с ФАС
6 февраля 2017
10:43Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2017
2 февраля 2017
16:31Рынок демонстрирует всплески активностиSeaNews Club material
30 января 2017
11:01Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2017
фрахтовые ставки Азовское море

В ожидании отмены ледовых ограничений

2 марта 2017, 11:34 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 580

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона показывает некоторые признаки оживления активности.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
3 марта 2017
15:07Чермет на экспорт
13:07Контейнерооборот ПрибалтикиSeaNews Club material
12:14Финансы 2016 Zim
11:07Гданьские TEU
09:58Финансы 2016 года Panalpina
2 марта 2017
17:30Экспорт угля и кокса
11:34В ожидании отмены ледовых ограниченийSeaNews Club material
10:53Финансы Finnlines
10:02Контейнерооборот лидеров
09:52Экспорт минеральных удобрений
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное