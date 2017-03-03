Финансы Finnlines

Чистая прибыль за год выросла, по итогам последнего квартала – сократилась вдвое

Finnlines опубликовала финансовые показатели за 2016 год. Выручка по группе сократилась на 7,3% и составила 473,7 млн евро. Показатель EBITDA увеличился на 9,6% до 139,1 млн евро. Чистая прибыль выросла на 19,9% до 68,1 млн евро.

Выручка в сегменте морских перевозок составила в 2016 году 453,6 млн евро – на 8% меньше, чем в 2015 году, в портовом сегменте выручка, напротив, увеличилась на 7% до 38,4 млн евро.

Динамика последнего квартала 2016 года по основным показателям отрицательная. Выручка по группе снизилась на 7% до 112,6 млн евро, EBITDA – на 22,7% до 24,8 млн евро, чистая прибыль упала на 53,9% и составила 7,3 млн евро.

Выручка за последний квартал 2016 года в сегменте морских перевозок составила по итогам 2016 года 453,6 млн евро – на 8% меньше, чем годом ранее, в портовом сегменте выручка, напротив, увеличилась на 7% до 38,4 млн евро.