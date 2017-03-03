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Контейнерооборот Сингапур Шанхай

Контейнерооборот лидеров

2 марта 2017, 10:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 342

В Шанхае плюс 12, в Сингапуре плюс 5

В январе этого года контейнерооборот Шанхая составил 3,3 млн TEU. Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 12,2%.

Относительно показателя декабря 2016 года оборот контейнеров вырос на 6,8%.

Контейнерооборот Сингапура в январе составил 2,5 млн TEU. По сравнению с первым месяцем прошлого года порт перевалил на 5,2% больше, однако по сравнению с декабрем 2016 года объемы упали на 5,3%.

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