Контейнерооборот лидеров

В Шанхае плюс 12, в Сингапуре плюс 5

В январе этого года контейнерооборот Шанхая составил 3,3 млн TEU. Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 12,2%.

Относительно показателя декабря 2016 года оборот контейнеров вырос на 6,8%.

Контейнерооборот Сингапура в январе составил 2,5 млн TEU. По сравнению с первым месяцем прошлого года порт перевалил на 5,2% больше, однако по сравнению с декабрем 2016 года объемы упали на 5,3%.