Сокращения в судостроении

Yangzijiang сокращает 2 тыс. человек

Yangzijiang Shipbuilding, крупнейшее частное судостроительное предприятие Китая, в этом году сократит 2 тыс. сотрудников, сообщает Splash 24/7.

Глава компании Рен Янлин сказал, что сокращение составит 10% – с 20 тыс. до 18 тыс. человек, и связано с сокращением заказов.

Стоит отметить, что за последние два года Yangzijiang уже сократила 20% штата. В этом году компания рассчитывает привлечь новых заказов на сумму 1,5 млрд долларов.