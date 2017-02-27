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Судостроение Сокращение

Сокращения в судостроении

1 марта 2017, 13:07 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 57

Yangzijiang сокращает 2 тыс. человек

Yangzijiang Shipbuilding, крупнейшее частное судостроительное предприятие Китая, в этом году сократит 2 тыс. сотрудников, сообщает Splash 24/7.

Глава компании Рен Янлин сказал, что сокращение составит 10% – с 20 тыс. до 18 тыс. человек, и связано с сокращением заказов.

Стоит отметить, что за последние два года Yangzijiang уже сократила 20% штата. В этом году компания рассчитывает привлечь новых заказов на сумму 1,5 млрд долларов.

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