Пожар на рыболовном судне

В Охотском море

По данным ГМСКЦ, 28 февраля в 23-00 на борту сейнера «Каролина-33» (порт регистрации Невельск, судовладелец ООО «Миккорд ЛТД», на борту 52 члена экипажа, дизтоплива 254 тонны, масла 2 тонны), находящемся на промысле в северной части Охотского моря, поисково-спасательный район МСПЦ Петропавловск-Камчатский, экипажем было обнаружено возгорание в районе сушильного помещения рыбного цеха.

Экипаж приступил к тушению пожара. Судно японской постройки, конструкция судна не позволяет произвести полную герметизацию рыбного цеха и машинного отделения.

В районе аварийного судна находятся траулеры «Пролив Лонга» и «Янтарь-1». На подходе сейнер «Каролина-77» и траулер «Иван Калинин». В район аварийного судна следует спасатель ЛСС «Сибирский».

По состоянию на 4-00 наблюдалось открытое горение рыбного цеха помещение задымлено. Экипаж был выведен из траулера, 39 членов экипажа эвакуированы на борт ошвартованного к борту аварийного судна траулера «Янтарь-1», 13 человек остаются на борту аварийного судна для пролива переборок и палубы в районе рыбного цеха и машинного отделения. Жертв и пострадавших членов экипажа нет, разлива горюче-смазочных материалов не наблюдается. На всех рыболовецких судах и ЛСС «Сибирский» боновые заграждения отсутствуют.

По состоянию на 6 утра по сведениям, полученным от ООО «Миккорд ЛТД», через час к аварийному судну должен был подойти сейнер «Каролина-77». На аварийном судне находятся 13 человек во главе с капитаном. Продолжаются действия по ликвидации очага возгорания и пролив смежных переборок. По подходу «Каролины-77» 39 человек с сейнера «Янтарь-1» будут пересажены на борт «Каролины-77». В случае угрозы жизни оставшиеся 13 человек на борту аварийного судна будут пересажены на сейнер «Каролина-77» ООО «Миккорд ЛТД». Погода в районе: ветер северо-восточный 10-12 м/сек, высота волны 1,5-2 м, ледовые поля.