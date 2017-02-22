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грузооборот РЖД 2016

Нефтяных грузов перевезено меньше

1 марта 2017, 12:09 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 90

Оперативные данные РЖД за 2 месяца

Погрузка на сети РЖД в январе-феврале 2017 года увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 196,1 млн  тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 9,1% до 60,1 млн тонн, кокса – на 6,3% до 1,8 млн тонн. Также увеличились объемы погрузки черных металлов – на 1,8% до 11,5 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 4,5% до 9,4 млн тонн, лесных грузов – на 6,8% до 6,7 млн тонн, соды и химикатов – на 5% до 4,5 млн тонн, лома черных металлов – на 41,4% до 1,7 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 1,7% до 3,2 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 6% больше, чем в январе-феврале 2016 году – их объем составил 4,6 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,3% меньше, чем за 2 первых месяца  прошлого года, и составила 40,5 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды снизилась  за отчетный период на 1,8% и достигла 17 млн тонн.

Строительных грузов было погружено на 1,8% меньше, чем годом ранее, их объем составил 16,6 млн тонн. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась  на 4,5%  до 3,2 млн тонн, цемента- на 7,2% до 2,2 млн тонн.

Грузооборот за январь-февраль 2017 года составил 392,6 млрд тарифных т/км (+6,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 505 млрд т/км (+6,5%).

В феврале грузооборот сети РЖД вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 189,1 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на те же 2,2% – до 242,8 млрд т/км.

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