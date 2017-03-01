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2016 Автоимпорт Автоэкспорт

Автоэкспорт и автоимпорт

1 марта 2017, 11:28 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 104

Порядка на четверть меньше было ввезено легковых авто

В 2016 года объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с итоговым показателем 2015 года  на 23,7%, составив всего 267 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт снизился на 22,6% — до порядка 6 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 20,3 тыс. единиц — на 9,8% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, в денежном выражении их импорт вырос на 17,3% до 1,03 млрд долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном году просел на 30,2% и составил 68 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта сократились всего на 1,1% — до 1,097 млрд  долларов.

Грузовых автомобилей за 12 месяцев 2016 года было экспортировано 14,3 тыс. штук (-28,5% к 2015 году) на сумму 352,9 млн долларов (-21,8%).

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