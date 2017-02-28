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Цветмет на экспорт

1 марта 2017, 10:47 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 118

Доходы от экспорта упали по всем цветным металлам

По итогам 12 месяцев 2016 года объем российского экспорта необработанного алюминия увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным передом 2015 года и составил 3,5 млн тонн. В то же время в стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт сократился на 17,9% – до 4,9 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный год отгрузили 511,1 тыс. тонн – на 9,3% меньше, чем в 2015 году. В денежном выражении их экспорт упал на 22,1% до 2,4 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 2016 года было вывезено на 18% меньше, чем в 2015 году, его объем составил 185,7 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде упали на 33,9% до 1,7 млрд долларов.

В декабре 2016 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 1,73 тыс. долларов за тонну – (-0,2% к ноябрю 2016 и +15,8% к декабрю 2015), меди – 5,66 тыс. долларов за тонну (+4,1% к ноябрю 2016 и +22,4% к декабрю 2015), никеля – 11,01 тыс. долларов за тонну (-1,2% к ноябрю 2016 и +26,7% к декабрю 2015).

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