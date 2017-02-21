Новый консорциум HMM + K2

Будет развивать новые направления

Hyundai Merchant Marine (HMM) подписала соглашение о создании консорциума с соотечественными компаниями Heung-A Shipping и Sinokor Merchant Marine, сообщает World Maritime News со ссылкой на Yonhap News Agency.

Напомним, что 3 января стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью объединиться в консорциум HMM + K2 и с 1 марта начать совместную работу. Ранее HMM сообщала, что консорциум с участием двух корейских перевозчиков, действующих на внутриазиатском трейде, предусматривает обслуживание грузопотоков Японии, Китая и Южно-Восточной/Западной Азии.

Также, начиная с мая, стороны договорились совместно развивать новые направления. Кроме того, консорциум планирует инвестиции в портовую инфраструктуру и совместное использование оборудования на средне- и долгосрочной перспективе.

Сделка действительна в течение двух лет, после чего автоматически будет продеваться на последующие два года.