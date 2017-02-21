1 марта в истории транспортной отрасли

События и факты

1888 год. Ирландский ветеринар Джон Бойд Данлоп испытал на велосипеде пневматические шины, которые 23 июля того же года будут запатентованы в Англии. В качестве самой первой шины выступал отрезок склеенного поливочного шланга.

1967 год. На запорожском заводе «Коммунар» начался серийный выпуск модели малолитражного автомобиля «Запорожец-966», получившего прозвище "ушастый".

Интересно, что ЗАЗ выпускал также экспортные варианты автомобилей с правым рулем для стран третьего мира и назывались эти автомобили Jalta («Ялта»). За период с 1960 по 1994 гг. было выпущено более 3 миллионов автомобилей, после чего завод прекратил выпуск «Запорожцев».