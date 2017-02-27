Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2017

Топливо подорожало во всех исследуемых портах, однако незначительно

На 9 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по данным на начало недели, IFO 380 подорожало на 0,7% до $306, IFO 180 – на 0,6% до $324.