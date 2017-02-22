Контейнерооборот Гонконг Контейнерооборот Гонконга 28 февраля 2017, 17:15 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 257 Рост к прошлому году, снижение к предыдущему месяцу За первый месяц 2017 года контейнерооборот Гонконга составил 1,7 млн TEU. При этом в январе наблюдался рост контейнерооборота на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с декабрем 2016 года динамика отрицательная — минус 3,9%. Оцените статью: 0