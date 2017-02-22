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Контейнерооборот Гонконг

Контейнерооборот Гонконга

28 февраля 2017, 17:15 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 257

Рост к прошлому году, снижение к предыдущему месяцу

За первый месяц 2017 года контейнерооборот Гонконга составил 1,7 млн TEU.

При этом в январе наблюдался рост контейнерооборота на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с декабрем 2016 года динамика отрицательная — минус 3,9%.

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