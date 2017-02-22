Определение суда по Компании Усть-Луга

Правительство Ленобласти отозвало иск

27 февраля Кингисеппский городской суд вынес определение о прекращении производства по делу о взыскании долга правительством Ленинградской области с ОАО «Компании Усть-Луга» в связи с отказом правительства Ленинградской области от иска, так как «Компания Усть-Луга» полностью исполнила свои финансовые обязательства перед областным правительством, сообщили SeaNews в компании.

Напомним, финальный транш в размере 158 млн рублей в счет погашения долга, возникшего в результате оплаты Ленинградской областью как гарантом задолженности «Компании «Усть-Луга» перед Банком ВТБ, «Компания Усть-Луга» перечислила 21 февраля.

Первый транш в размере 266 млн рублей «Компания Усть-Луга» перечислила Ленинградской области в конце ноября прошлого года. Общая сумма долга составляла 532,8 млн рублей. Ленинградская область, выступавшая гарантом по кредиту, выплатила эти деньги банку осенью 2016 года. Кредит на 600 млн рублей был взят «Компанией Усть-Луга» в 2010 году.