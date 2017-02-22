Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
22 февраля 2017
16:04Усть-Луга расплатилась по долгам
16 декабря 2016
11:07Японские деньги для Ямал СПГ
12 декабря 2016
15:56Новый кредит Ямал СПГ
29 ноября 2016
10:02Компания Усть-Луга начала выплату долга
24 ноября 2016
09:50Совкомфлот рефинансирует кредит
1 ноября 2016
19:22Ленобласть выплатила долг Компании Усть-Луга
28 сентября 2016
17:20Ростерминалуголь берет кредит
8 сентября 2016
17:28Совкомфлот привлек 1,26 млрд долларов
29 июля 2016
12:41НМТП берет в кредит у ВТБ
29 июня 2016
16:00Finnlines взял кредитSeaNews Club material
кредиты Суд Компания Усть-Луга ВТБ Ленинградская область

Определение суда по Компании Усть-Луга

28 февраля 2017, 16:55 / SeaNews / Рейтинг: 260

Правительство Ленобласти отозвало иск

27 февраля Кингисеппский городской суд вынес определение о прекращении производства по делу о взыскании долга правительством Ленинградской области с ОАО «Компании Усть-Луга» в связи с отказом правительства Ленинградской области от иска, так как «Компания Усть-Луга» полностью исполнила свои финансовые обязательства перед областным правительством, сообщили SeaNews в компании. 

Напомним, финальный транш в размере 158 млн рублей в счет погашения долга, возникшего в результате оплаты Ленинградской областью как гарантом задолженности «Компании «Усть-Луга» перед Банком ВТБ, «Компания Усть-Луга» перечислила 21 февраля.

Первый транш в размере 266 млн рублей «Компания Усть-Луга» перечислила Ленинградской области в конце ноября прошлого года. Общая сумма долга составляла 532,8 млн рублей. Ленинградская область, выступавшая гарантом по кредиту, выплатила эти деньги банку осенью 2016 года. Кредит на 600 млн рублей был взят «Компанией Усть-Луга» в 2010 году.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
1 марта 2017
13:07Сокращения в судостроении
12:30Пожар на рыболовном судне
12:09Нефтяных грузов перевезено меньше
11:28Автоэкспорт и автоимпорт
10:47Цветмет на экспорт
10:17Новый консорциум HMM + K2
09:191 марта в истории транспортной отрасли
28 февраля 2017
17:40Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2017SeaNews Club material
17:15Контейнерооборот Гонконга
16:55Определение суда по Компании Усть-Луга
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное