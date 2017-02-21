Китай Россия Казахстан Рефконтейнер рефперевозки Европа Шелковый путь Умные рефконтейнеры 28 февраля 2017, 16:36 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 263 Запускают Globe Tracker и KTZ Express на маршруте Китай – Европа Globe Tracker (GT) и KTZ Express запустят по маршруту Чунцин – Дуйсбург высокотехнологичные рефконтейнеры Smart UNIT45, сообщили SeaNews в GT. По информации GT, речь идет о сотнях контейнеров. Применяемая в контейнерах современная технология обеспечивает двустороннюю связь с контроллером рефконтейнера и многочисленными беспроводными датчиками, система кастомизирована в соответствии со всеми требованиям и разработана с учетом суровых климатических условий Казахстана и России, отмечают в компании. Оцените статью: 0