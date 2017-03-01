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Экспорт лесопродукции в 2016 году

28 февраля 2017, 15:47 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 295

Выручка несколько увеличилась, но как таковой круглый лес из России подешевел

По итогам 2016 года российский экспорт необработанных лесоматериалов составил почти 20 млн кубометров — это на 3,2% больше, чем за 2015 год. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также увеличились, но ненамного – всего на 0,9% до 1,4 млрд долларов.

Обработанных лесоматериалов в январе-декабре отгрузили на 13,3% больше — их объем достиг 16,2 млн тонн. В денежном выражении экспорт обработанных лесоматериалов вырос на 3,9% и составил 3,2 млрд долларов.

Российские поставки клееной фанеры на мировой рынок увеличились в 2016 году на 11,3%, достигнув почти 2,5 млн кубометров. В то же время в стоимостном выражении ее экспорт сократился по сравнению с прошлогодним годом на 4,5% — до 946 млн долларов.

Объем экспорта древесной целлюлозы, по данным ФТС РФ, вырос на 3,8% до 2,1 млн тонн. При этом в стоимостном выражении ее экспорт снизился на 4,8% и составил 997,1 млн долларов.

Газетной бумаги за отчетный период было вывезено порядка 1,1 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем в 2015 году. Также снизился и в денежном выражении – на 3,5% до 427,9 млн долларов.

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