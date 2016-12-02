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портовые сборы ФАС Агент

ФАС предлагает повысить портовые сборы

28 февраля 2017, 13:26 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 455

Обращение Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга к руководителю Федеральной антимонопольной службы

Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга направила в адрес руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева обращение по поводу опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекта приказа ФАС «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации».

По оценке морских агентов, указанные в проекте ставки портовых сборов существенно выше действующих, которые были установлены приказом ФАС от 06.06.2016г. №711/16. Так, для накатных судов рост ставок в ряде портов составит 81-109%, для контейнеровозов – почти в 1,5 раза, в том числе в Петербурге и Усть-Луге тарифы для контейнеровозов вырастут на 49%. При этом контейнеровозы не прописаны как отдельный тип судов, за исключением порта Калининград, ставки для контейнеровозов предлагается установить на уровне ставок для сухогрузов.

В Ассоциации считают, что принятие проекта приведет к значительному росту транспортных тарифов и, как следствие, к снижению привлекательности морских портов РФ для морских перевозок, особенно – перевозок контейнерных и ро-ро грузов. Агенты обратились к руководителю ФАС с просьбой дать поручение дополнительно проработать предлагаемые тарифные решения с участием профессионального сообщества.

С письмом Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга и проектом приказа ФАС можно ознакомиться в файлах ниже.

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Комментарии

    Решили угробить отрасль?
    Владимир Юрьевич Коростелев, 28.02.2017 14:05:28
    Складывается впечатление, что чиновники прикладывают все силы к тому, чтобы негативно повлиять на позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка Doing Business

    ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
    Владимир Юрьевич Коростелев, 28.02.2017 20:36:35
    "Правление ФАС России отложило вопрос об изменении ставок портовых сборов, взимаемых ФГУП «Росморпорт», на неопределенное время, сообщили ИАА «ПортНьюс» в пресс-службе ведомства. Причины такого решения не уточняются"

 

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