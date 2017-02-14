Смена технического менеджмента Умбы

V.Group выходит на российский рынок

Технический менеджмент танкера-накопителя «Умба» перешел к V.Group. По информации компании, это первое судно под российским флагом, технический менеджмент которого она будет обеспечивать, получив аккредитацию Российского морского регистра судоходства.

Услуги технического менеджмента будет оказывать офис V.Ships в Лимассоле, крюинговые услуги – офис Baltic Group International (BGI) в Петербурге.

Напомним, танкер-накопитель «Умба» сменил в Кольском заливе использовавшуюся до этого «Белокаменку» в начале прошлого года, судовладельцем является ООО «РПК Норд», с ноября 2015 года судно находилось в техническом менеджменте компании «Юником, Санкт-Петербург», входящей в группу Совкомфлот.