Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 февраля 2017
10:22Первый Ямалмакс в Мурманске
10 февраля 2017
13:22Совкомфлот берет в разведку второго
7 февраля 2017
17:16Газовозы для Сибура
2 февраля 2017
13:10Газовозы для Ямала поименно
31 января 2017
11:16Сахалин-2 получит новое ледокольное судно
30 января 2017
12:35Миллион тонн с Нового порта
24 ноября 2016
09:50Совкомфлот рефинансирует кредит
18 ноября 2016
17:233 квартал с прибылью по МСФО
17 ноября 2016
13:37Совкомфлот изучает новые сегменты рынка СПГ
16 ноября 2016
13:29Чистая прибыль Совкомфлота выросла в 2,3 раза
Совкомфлот танкер

Смена технического менеджмента Умбы

28 февраля 2017, 12:27 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 271

V.Group выходит на российский рынок

Технический менеджмент танкера-накопителя «Умба» перешел к V.Group. По информации компании, это первое судно под российским флагом, технический менеджмент которого она будет обеспечивать, получив аккредитацию Российского морского регистра судоходства.

Услуги технического менеджмента будет оказывать офис V.Ships в Лимассоле, крюинговые услуги – офис Baltic Group International (BGI) в Петербурге.

Напомним, танкер-накопитель «Умба» сменил в Кольском заливе использовавшуюся до этого «Белокаменку» в начале прошлого года,  судовладельцем является ООО «РПК Норд», с ноября 2015 года судно находилось в техническом менеджменте компании «Юником, Санкт-Петербург», входящей в группу Совкомфлот.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
1 марта 2017
13:07Сокращения в судостроении
12:30Пожар на рыболовном судне
12:09Нефтяных грузов перевезено меньше
11:28Автоэкспорт и автоимпорт
10:47Цветмет на экспорт
10:17Новый консорциум HMM + K2
09:191 марта в истории транспортной отрасли
28 февраля 2017
17:40Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2017SeaNews Club material
17:15Контейнерооборот Гонконга
16:55Определение суда по Компании Усть-Луга
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное