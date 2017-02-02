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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

28 февраля 2017, 11:21 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 494

Снизился на 9% по итогам 2016 года

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 191,1 млрд евро, что на 9% ниже, чем в 2015 году.
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