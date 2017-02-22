Назначение и отставка в Росморпорте

В Сахалинском филиале

По информации Росморпорта, приказом ФГУП «Росморпорт» от 17.02.2017 №123/к исполнение обязанностей директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» с 20 февраля 2017 года возложено на заместителя директора по безопасности мореплавания Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрия Вдовкина без освобождения от занимаемой должности.

Исполнявший до этого обязанности директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» заместитель директора по эксплуатации Алексей Клименко приказом ФГУП «Росморпорт» от 16.02.2017 № 18/к 28 февраля 2017 года освобожден от должности по соглашению сторон.

Ю.Вдовкин окончил Сахалинское мореходное училище Министерства морского флота и Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, до прихода в Росморпорт работал в должности капитана на судах Сахалинского морского пароходства, с 2009 года – в Росморпорте, занимал должности начальника службы СУДС залива Анива, начальника службы СУДС – капитана наставника Сахалинского филиала Росморпорта, с апреля 2013 года – заместитель директора по безопасности мореплавания Сахалинского филиала Росморпорта.