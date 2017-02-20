Опасные гидрометеорологические явления Ветер и лед на морях 28 февраля 2017, 09:47 / SeaNews / Рейтинг: 208 Опасные гидрометеорологические явления По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море на западе моря ветер северный-северо-восточный 15-18 м/сек, медленное обледенение судов, на юго-востоке моря ветер юго-восточный-восточный 10-15 м/сек, порывами 17-22 м/сек, море – 4 балла.

В Белом море ветер западный-юго-западный 9-14 м/сек, порывами до 18 м/сек, море: лед 7-8 баллов. Оцените статью: 0