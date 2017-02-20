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Опасные гидрометеорологические явления

Ветер и лед на морях

28 февраля 2017, 09:47 / SeaNews / Рейтинг: 207

Опасные гидрометеорологические явления

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Баренцевом море на западе моря ветер северный-северо-восточный 15-18 м/сек, медленное обледенение судов, на юго-востоке моря ветер юго-восточный-восточный 10-15 м/сек, порывами 17-22 м/сек, море – 4 балла.
  • В Белом море ветер западный-юго-западный 9-14 м/сек, порывами до 18 м/сек, море: лед 7-8 баллов.

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